Buscan al actor Julian Sands, desaparecido en las montañas de California

Julian Sands, conocido por sus papeles en películas como 'Los gritos del silencio' y 'Una habitación con vistas', se encuentra desaparecido en las montañas del sur de California, una zona en la que practicaba senderismo. El intérprete británico, de 65 años, que reside en North Hollywood, salió de excursión el pasado viernes por la zona de las montañas de San Gabriel, según ha informado la Oficina del Sheriff del condado de San Bernardino. Su esposa, la escritora Evgenia Citkowitz, dio la voz de alarma la noche del viernes al no regresar Sands a casa. Los equipos de rescate iniciaron de inmediato la búsqueda del actor en el área de Baldy Bowl, pero tuvieron que interrumpir sus labores veinticuatro horas después debido al riesgo de avalancha y a las malas condiciones de los caminos.

Al menos 20 personas han fallecido en las últimas semanas en California en incidentes relacionados con las fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas después de que nueve tormentas azotaron el estado. Las autoridades buscan en la zona a otro montañero perdido, Bob Gregory, cuya desaparición se denunció el pasado lunes en las mismas montañas de San Gabriel. Baldy Bowl, a unos 80 kilómetros al noreste de Los Ángeles, es un destino popular para esquiadores, escaladores y excursionistas. «Ahora es una zona extremedamente peligrosa incluso para experimentados senderistas, que pueden pasarlo realmente mal», advierten desde la Oficina del Sheriff.

Nacido en 1958 en Leeds, Reino Unido, Julian Sands es un prolífico actor que alcanzó la fama en los años 80 gracias a películas de éxito como 'Oxford Blues', 'Los gritos del silencio', 'Una habitación con vistas', 'Gothic' y 'Warlock, el brujo'. Ha trabajado con directores como Wim Wenders en 'The Million Dollar Hotel' y David Cronenberg en 'El almuerzo desnudo'. «Hollywood no me interesa, aunque adoro Los Ángeles y California», contaba a este periodista en 2003, durante el rodaje en las montañas de Lugo de 'Romasanta', de Paco Plaza. «Hay algo mágico en dar vida a otros y dormir cada noche en un sitio distinto. Creo que tengo el complejo del holandés errante», confesaba el actor. Exnovio de la actriz Jodie Foster, a quien conoció en el rodaje del drama erótico 'Relación fatal' (1987), divorciado de la periodista Sarah Sands, con quien tuvo un hijo, Julian Sands lleva casado desde 1990 con Evgenia Citkowitz, novelista de éxito y heredera del imperio de la cerveza Guinness. Tienen dos hijos y viven entre Los Ángeles y una granja en Kent (Reino Unido).

Ampliar Julian Sands junto a Elsa Pataky en el rodaje en Lugo de 'Romasanta' en 2003. El Correo

Sands es un experimentado montañero que ha hecho cumbre en el Aconcagua, el Eiger, el Mont Blanc y el Matterhorn. «Amo las montañas y escalarlas por todo el mundo», contaba hace un par de años al 'Mail Online'. Crecer en los montes de Yorkshire tiene la culpa, según el actor, de una pasión que le ha llevado a la Antártida y Asia. Visto últimamente en series como '24', 'Mujeres de Manhattan' y 'Smallville', Sands reconocía en una entrevista de hace dos años que el lugar donde era más feliz era «cerca de la cumbre de una montaña, en una gloriosa mañana fría». Y recordaba una tormenta a más de 6.000 metros en los Andes como el momento en el que había estado más cerca de la muerte.