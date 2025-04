'Asteroid city': Wes Anderson elevado al cubo

Borja Crespo Lunes, 19 de junio 2023, 02:44 Comenta Compartir

Lo último de Wes Anderson se publicita como «más Wes Anderson que nunca», y no le falta razón a esta frase directa que actúa como reclamo publicitario. Quienes aman al personal cineasta, responsable de obras magnas como 'Isla de perros' o 'Moonrise Kingdom', verán multíplicadas sus expectativas. Quienes descubren las costuras de su cine, o simplemente se ven atrapados por el tedio más allá de la rimbobante estética, multiplicarán sus bostezos. 'Asteroid City', rodada en Chinchón, el dato más divertido de su concepción, es una colección de postales en movimiento, a base de travellings medidos y algún giro de 360 grados sobre el tiro de cámara, que parecen haber sido generadas por una IA a la cual se ha pedido, precisamente, que genere imágenes de Wes Anderson firmadas por Wes Anderson (huele a Midjourney sin quererlo, pero ahí está). La caricatura está servida, para bien y para mal.

Tan atractiva visualmente como farragosa en lo textual, lo importante en 'Asteroid City' es el empaque visual y el exultante reparto coral, lo demás es lo de menos. Si eres fan de Anderson, entras sin problema a la fiesta, y bailas, aunque el ambiente sea un tostón, porque lo fundamental es reforzar como espectador tu identidad como cinéfilo. Hay que reconocerle a Anderson su capacidad para mantener su autoría en la industria hollywoodense, donde cualquier señal de personalidad es atenuada o directamente extirpada. Mantener signos autorales en el marco del cine comercial estadounidense es una proeza. En su nueva obra, presentada en Cannes, hay un buen despliegue de tics para el regocijo de la audiencia entregada, con un sentido del humor melancólico no apto para todos los públicos.

La excusa que permite el despliegue formal made in Anderson es un pueblito, situado en el desierto del país de las barras y estrellas, donde se celebra un concurso de jóvenes superdotados cuyos cerebros se encienden cuando observan fenómenos astronómicos. Ojo al nutrido casting de estrellas que puebla este lugar ficticio donde irrumpen eventos inesperados: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Margot Robbie, Hope Davis, Matt Dillon, Steve Carell, Willem Dafoe...

Viendo 'Asteroid City' es inevitable no acordarse de la figura del inefable Jacques Tati y los inicios de Jean-Pierre Jeunet. El look del filme remite a estampas americanas de los años 50, época donde transcurre la historia en dos planos teatrales acusados que generan una atractiva atmósfera irreal con olor a celuloide con solera. Anderson no oculta las maquetas ni el toque camp en la escenografía, una decisión consciente que forma parte del encanto del relato (por cierto, ni rastro de Chinchón, salvo algún robado a Ton Hanks que pulula por la red). La sensación a la salida de la sala oscura tras la proyección, para quien devora todo tipo de imágenes, ya sean en movimiento o en dos dimensiones, es que nos hemos tragado un tebeo aburrido de Daniel Clowes -que en papel no existe-, con muchas caras conocidas del séptimo arte. Va un spoiler: la escena del alien es ridícula en su concepción, se sale del tono, y, dependiendo de su acogida frente a la pantalla, el carnet de seguidor de Anderson gana o pierde puntos. Tan bella como carente de emociones sinceras, a diferencia de otros títulos de Anderson, gustará especialmente a quienes disfrutan con su indudable talento sin empacharse visualmente.