YouTube, Instagram, TikTok

Comenta Compartir

O, Postman, elevar la intrascendencia a la condición de noticia. Mi hijo Diego, diez años, alborozado, acaba de descubrir en Instagram a un conocido que ... tiene página –¿se dice así?– cosa que ignorábamos. No ha cuestionado, tampoco tiene conocimientos ni edad para hacerlo, calidad, veracidad de contenidos u otros parámetros, lo que cuenta para él es que tiene más de cincuenta mil seguidores. Perdonen los lectores si he dicho alguna barbaridad, no sé cómo funciona Instagram.

Es pleno ferragosto y mis vacaciones se han acabado. Al tajo. Al contrario que Diego, con este Gobierno de pollos sin cabeza con un mentiroso compulsivo al mando, a oír o leer noticias a las que, deformación profesional, pongo en cuarentena y más aún cuando he seguido mi peregrinaje en torno a Calvo-Sotelo, 'Calvo-Sotelo. Un retrato intelectual'. Un viaje alrededor de sus libros adquiridos «por un mismo motivo… enterarse del mundo en que vive uno». Hace un siglo Walter Lippman escribió que «una comunidad no puede gozar de libertad si carece de los medios requeridos para detectar las mentiras». Leopoldo Calvo-Sotelo pensaba que «la única realidad política que existe es lo que cuentan los medios». Para él, la televisión trivializaba todo. Justino Sinova destaca en el libro que coincidía sin saberlo con Neil Postman, un profesor estadounidense autor de 'Divertirse hasta morir, el discurso público en la era del espectáculo'. Calvo Sotelo murió en 2008, Postman en 2003, McLuhan en 1980. ¿Llegaron a imaginar esto? Postman: «Lo que quiero destacar aquí no es que la televisión es entretenimiento, sino que ha hecho del entretenimiento en sí el formato natural de la representación de toda experiencia […] El problema no es que la televisión nos da material y temas de entretenimiento, sino que nos presenta todos los asuntos como entretenimiento, lo que es una cuestión bien diferente […] La televisión está alterando el significado de la expresión 'estar informado' al crear un tipo de información que habría que calificar como desinformación ... La desinformación no significa información falsa, sino engañosa, equivocada, irrelevante, fragmentada o superficial; información que crea la ilusión de que sabemos algo, pero que de hecho nos aparta del conocimiento». En el prefacio del libro hace una distinción entre los miedos de Orwell en '1984' y, antes, los de Huxley en 'Un mundo feliz'. Orwell temía que pudieran prohibir libros y Huxley que no hubiera razón para prohibirlos porque nadie tuviera interés en leerlos. Orwell que nos fuera ocultada la verdad, Huxley «que la verdad fuera anegada por un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva. Huxley temía que nuestra cultura se transformara en algo trivial, preocupada únicamente por algunos equivalentes de sensaciones varias». Me pregunto cuántos seguidores tengo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión