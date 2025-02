Tractor volcado, muerto muy probable. En España mueren alrededor de 90 personas anualmente por este tipo de accidente con tractor, y en Extremadura, como estamos viendo, el índice de siniestralidad es muy elevado, habiendo sufrido varias muertes en muy poco tiempo. Quienes como yo ya ... tengan una edad, recordarán que en los años setenta del pasado siglo morían en accidentes de tráfico más de 5.000 personas anualmente. Recientemente, para un trabajo de investigación que no tiene nada que ver con el asunto, he tenido que consultar la prensa regional de los últimos 50 años, y las noticias de víctimas mortales por accidente en esos años eran prácticamente diarias en las carreteras extremeñas. En muchos lugares había «puntos negros» que unas veces se arreglaban tras varios accidentes mortales, y otras veces no. Recuerdo especialmente la curva del Arroyo de la Hurona en 'La Perala', cerca de Cáceres, donde perdió la vida un número inasumible de personas –jóvenes en su mayoría– antes de su eliminación.

En 1975 se hizo obligatorio el cinturón de seguridad en las plazas delanteras de los vehículos. Había que ir al taller y ponerle al coche un cinturón de seguridad, el que fuera, para no ser multado por la Guardia Civil. No había homologación que valga porque todavía no existía la ITV. Pero el número de víctimas mortales se empezó a reducir de forma espectacular.

En el caso de los tractores la solución ideal quizás sería obligar a llevar barras antivuelco (estipulando una subvención para ello, se me ocurre), pero a lo que se ve eso es algo muy complicado. Los nuevos tractores la llevan incorporada desde hace años (aunque muchos agricultores no la usan), pero la antigüedad del parque de tractores en nuestra región es tal, que no es infrecuente que en nuestros pueblos circulen tractores de 40 años, muchos de ellos sin pasar ITV, pues no salen de las explotaciones. Además, parece que el trámite para la instalación de una estructura antivuelco en cabina es complejo y costoso por los dichosos requisitos legales de homologación e inspección. Existen también en el mercado unos aparatos estabilómetros que avisarían al conductor ante inclinaciones peligrosas, baches o vibraciones inusuales. Pero el coste de un aparato que no evita el vuelco y «solo pita» no es fácilmente asumido por la población agraria o por aficionados al campo de fines de semana. Total, ¿cuántos muertos más se tendrán que producir por vuelcos de tractores para que se tome alguna decisión encaminada a minorarlos? Me temo que estamos ante uno de aquellos «puntos negros» en las carreteras que nunca se arreglaban, asumiendo que la muerte en accidente es algo consustancial a la propia circulación vial, igual que ya asumimos como normal que mueran 15 personas semanalmente en Extremadura de covid-19. Albert Camus dijo aquello de que «no conozco nada más idiota que morir en accidente de tráfico», pero al día siguiente falleció en la Borgoña a causa del reventón de una rueda. Pues la muerte por vuelco de tractor es igualmente estúpida, pero seguirá acechando sin un remedio cercano a la vista.