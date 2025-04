Tiempo para Assange

Comenta Compartir

El Alto Tribunal de Inglaterra y Gales concedió tres semanas al Gobierno de EE UU para acreditar que no acusará al fundador de Wikileaks de ... traición, lo que podría conllevar la pena de muerte si es extraditado y condenado. Julian Assange se enfrenta a 17 cargos de obtención y difusión de 700.000 documentos confidenciales, según la ley de espionaje estadounidense de 1917, y a otro más por pirateo de un sistema informático estatal. Los jueces británicos rechazan una motivación política en el proceso y no dudan de que recibiría un juicio justo. Pero requieren de EE UU unas garantías que, en opinión de la defensa, «no valdrían ni el papel en el que están escritas», porque Washington no persigue a su cliente por las filtraciones, sino por conspirar con la exanalista militar Chelsea Manning y divulgar la identidad de cientos de colaboradores. Lo que, una vez el acusado a disposición de Washington, podría suponer una ampliación de los motivos de enjuiciamiento. El 20 de mayo, Assange sabrá si puede apelar la entrega ya decidida en enero de 2021 o si le espera una prisión norteamericana; en cuyo caso solo le quedará recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

