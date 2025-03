Interquidencias y lambudeos

Comenta Compartir

Si reconociera lo que hicieron los españoles allí durante tres siglos, y no las escabechinas de nativos de los anglo-protestantes, seguramente de votar, yo ... le votaría a él. Y si tuviera que encargarle a alguien que arreglara nuestra maltrecha economía, como él, ninguno. Que a quién me refiero. Pues sí, a Trump. Cierto y verdad que donde uno debería sentirse en casa es en el México lindo y querido; pero con un tipo como AMLO diciendo las bobadas que dice, a ver quién se asoma a Guanajuato o a Ciudad Juárez. Y un ministro de la cosa diciendo que hay que descolonizar esto y aquello. Estoy seguro que ignora que México D.F., ese horror que ahora tiene veinte o más millones, fue centro absoluto de España, capital de la Nueva España, que iba desde Italia hasta Manila dando la vuelta al globo. Lo repiten hasta la saciedad ilustres historiadores: no eran colonias, eran virreinatos. Con las mismas leyes y reglamentos que había en la Península. Había españoles en España y españoles en América. ¡No eran colonias!

Se fue todo al traste con la independencia. ¿Recuerdan 'Queimada', aquella película en la que Marlon Brando era un agente inglés que ayuda al levantamiento contra Portugal de los miserables nativos de una imaginaria colonia? Pues eso fue lo que hicieron Bolívar, San Martín y compañía. Lucha de criollos contra los pobres indios y negros, que preferían el amparo de la corona española. Por algo sería. Cómo sería que, en Argentina, con la independencia eliminaron todo rastro de nativos (onas y otros) y no quedó ni uno. Pero eso fue lo que fue y no la martingala que se están inventando ahora de indigenismo y paparruchas. En fin, será mejor dejarlo. ¿Y por qué dejarlo? ¿Por qué callar lo que se piensa? ¿Por qué pensar lo que se oculta? Otro ejemplo. Camino por una barriada de mi urbe y leo 'Papelería Azteca'. ¿Sabrá el titular del local algo de los aztecas? Que le pregunte a los tlascaltecas a ver qué opinan. No tiene ni pajolera idea de quienes fueron unos y otros. Otro ejemplo. Mi amigo Sempronio me confirma muy ufano su condición de esto y lo otro, incluso cita a prohombres del pasado que fueron más o menos de su misma cuerda. Sempronio, eres una buena persona y te aprecio; pero estás pez en historia y a ver quién te saca ahora de tan profundo abismo de ignorancia en que llevas pataleando toda tu vida. Lástima, hombre. Otra interquidencia. ¿Es el valenciano una lengua románica? ¿Lo es el balear? Que me aspen. Cinco años estudiando filología románica y resulta que estábamos equivocados. Cáspita con Alonso Zamora Vicente, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, Fernando Lázaro Carreter o Eugenio de Bustos. Me estuvieron engañando de cabo a rabo, con lo de horas que me tiré empollando sus mamotretos para aprobar sus asignaturas. Era todo una filfa, por lo visto. El latín vulgar no dio solo castellano, gallego-portugués, asturleonés, aragonés, catalán y mozárabe. Hubo más, muchas más lenguas, afirman ahora algunos. Bable, campurriano, castúo, la fala de Gata y lo que hablan en 'lah Jurdis'. Venga, hombre, por favor.

