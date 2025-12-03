HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?
HÉROES Y TUMBAS

Las castañas del fuego

Salvador Calvo Muñoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

No, no me refiero a las que se hayan asado, o no asado, el pasado día de Los Santos, o el siguiente de Los Difuntos. ... Viejas tradiciones que lamentable y desgraciadamente están siendo sustituidas por un engendro estúpido que llaman Halloween o algo así. Como es habitual, una payasada importada del imperio anglosajón, que maldita la falta que nos hace. Menos mal que cada otoño aparecen, por lo menos en Norba, unas casetas de madera en las que unas personas asan las castañas y las venden a paisanos y transeúntes. El aroma a castañas asadas nos reconcilia con nuestro pasado. Al menos a algunos amantes de las viejas tradiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  5. 5 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  10. 10

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las castañas del fuego

Las castañas del fuego