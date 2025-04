Vicios públicos

Comenta Compartir

Cada vez que voy a comprar ropa, acabo comprando libros. Nada nuevo bajo el sol: tras rendirme ante la evidencia de que no hay un ... puñetero vaquero que me favorezca porque soy de la condición del tordo, carica fina y culo gordo, me refugio en una librería y se me pasa el mosqueo. Lo bueno de los libros es que siempre sientan bien. Lo malo es que salgo con la cartera temblando y sin unos pantalones que echarme a los muslos. Ya dijo John Waters que ser rico es la libertad de comprar libros sin mirar el precio.

Otro filósofo, Karlos Arguiñano, afirma que comer es la única forma de gozar con los pantalones puestos. Leer también. Y, además, es una perdición. Que se lo digan al tipo que, al entrar a robar en un piso de Prati, un elegantón barrio de Roma, vio un libro en el dormitorio, lo cogió, se tumbó en la cama y se quedó allí leyéndolo, tan pancho, hasta que lo sorprendió el dueño del piso. Me he acordado del asunto porque, aunque sucedió en agosto, la noticia ha vuelto a aparecer en las redes. El libro en cuestión era una novela de Giovanni Nucci llamada 'La Ilíada a la hora del aperitivo'. Mira, qué apropiado, porque la cosa sucedió sobre la una y pico de la tarde. Al payo solo le faltó un Aperol Spritz y unas olivas para acompañar la lectura. Lo de los libros es un vicio público, el único del que hasta un ladrón puede presumir. Los demás, inconfesables, se ocultan. Excepto si te pagan por contarlos: una ex amante de Kiko Rivera dijo, en los tiempos gloriosos de Tele 5, que le gustaba tocarle el pelo de los hombros cuando estaban en la cama. Claro, que eso fue antes de que otra contara que lo que a ella le ponía era depilarle la espalda con crema. Mejor con cera, que tardan más en salir.

