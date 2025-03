Las sombras y los gozos

Comenta Compartir

Como mi casa es mi castillo y la arriba firmante no asoma el hocico más de lo estrictamente necesario fuera de sus cuatro paredes, casi ... he podido obviar estos días. Solo me muevo por las tiendecicas cercanas para hacer acopio de carne y fruta, que algo habrá que comer, y siempre que cruzo las fronteras de mi barrio lo hago temprano, cuando las luces navideñas aún están apagadas y las calles son los restos de un guateque que volverá a empezar en cuanto se ponga el sol, y camino con la música a todo trapo para ahogar los rebuznos del burrito sabanero, y me cruzo con los dependientes que van a trabajar a los comercios y con los oficinistas que acuden a sus despachos, y les veo el gesto torcido de no poder disfrutar de tregua alguna porque siguen en la guerra de siempre.

Así, haciendo oídos sordos y ojos ciegos a estas fiestas cuyas sombras me impiden recrearme en sus gozos, voy aguantando el tipo. Pero, ayer, cogimos el coche y nos plantamos a muchos kilómetros de casa para ver a mis cuñados, unos cuñados tan poco cuñados que ni piden la dolorosa en lugar de la cuenta, ni se jactan de comprar más barato que tú, ni te sueltan «te lo dije» cuando llevan razón, ni llaman 'sin plomo' a la cerveza sin alcohol. Como se descuiden, les quitan el parentesco. Ahora, mientras escribo en el dormitorio, los oigo cacharrear en la cocina. Terminan de preparar la mesa en la que nos vamos a zampar un caldo gallego para invocar a los fantasmas de las Navidades pasadas y a bebernos un godello para exorcizar los de las Navidades futuras. Estamos aquí, hoy, juntos, en las Navidades presentes. Y con ese gozo brillante iluminamos las sombras más oscuras. Ya sube el olor rancio del unto por las escaleras. Feliz Navidad.

