«El Sr. Dato, que a las dos menos cuarto era un simple particular, a las dos y media ya había sido elegido presidente interino ... del Congreso. Para celebrar este fausto acontecimiento de su vida política, el Sr. Dato nos obsequió con dos cosas igualmente dulces: un discurso y unos caramelos». Lo escribe Julio Camba en 1907 con motivo del nombramiento de Eduardo Dato como presidente provisional a la espera de la constitución definitiva del Congreso, y se podría aplicar a Alvise: a las once menos cinco era un simple ex de UPyD, Ciudadanos y Vox con varias demandas al que ningún medio tradicional había hecho ni puñetero caso, a las once ya era eurodiputado. Para celebrar este fausto acontecimiento, Alvise no acabó la fiesta, sino que la empezó, y nos obsequió con un discurso demencial y unos caramelos envenenados que a los suyos sí les parecen dulces, tanto como ese rollo con el que pesca en las redes, que la conspiración siempre es más atractiva que la verdad. En fin. Luego, el llanto y el crujir de dientes, los análisis de guardia y el preguntarse si existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro.

Lo nuestro es, precisamente, un sistema democrático cuya esencia se basa en la libertad, y el precio que pagamos por ella es que un elemento raro, siniestro, extraño, oscuro, que diría Mila Ximénez, llegue al Parlamento Europeo. Pero, si los que tienen que defender el sistema en primera línea siguen ciegos por el cortoplacismo y por las luchas intestinas, el resultado es un continente sumido en una amnesia colectiva que le aboca a votar a la ultraderecha y a protagonizar una serie que nos cuenta un ayer que vuelve a ser hoy. Malditos guionistas. Que dejen de hacer 'remakes'.

