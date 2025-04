'El sueño eterno', la adaptación cinematográfica de la novela de Raymond Chandler, es una de esas obras que se citan como ejemplo de que, ... a veces, no todo se entiende, pero ni falta que hace porque el conjunto es tan redondo que no importa que quede algún cabo suelto. Hablaba del tema Enrique Vila-Matas en un artículo, y lo remataba contando que, cuando el productor de la película le preguntó a Chandler quién había matado al chófer de la familia Sternwood, el escritor le contestó: «Ni puta idea».

Eso es lo que ha respondido Felipe González a los periodistas al ser preguntado por los audios entre Bárbara Rey y el ídem: «No tengo ni puta idea». Ya es raro, si lo sabía hasta mi madre. González, zorro plateado, podía haber salido con el clásico «no tengo nada que decir», o simular que hablaba por el móvil, el truco favorito de folclóricas y mocatrices, o contestar a los periodistas con una sucesión interminable de «gracias», tal y como hace el ministro Bolaños para zafarse de las preguntas que no le interesan. Pero no: González dijo que no tenía ni puta idea, y con esa contestación nos despreció a todos. Porque sabemos que él sabe. Porque los políticos nunca reconocen que no saben nada acerca de un tema excepto cuando lo saben todo.

Puestos a subestimar al respetable, prefiero a Luis Enrique: el documental que han rodado sobre su vida, su obra y su mala follá se llama 'No tenéis ni puta idea'. Se ve que seguimos sin tenerla: hace poco, después de que el PSG cayera frente al Arsenal, le dijo a una periodista francesa: «No tengo ninguna intención de explicarte la táctica porque no la vas a entender». A lo mejor, González no admite que sabe lo que sabe porque no vamos a entender cómo pasó lo que pasó.