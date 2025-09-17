Pesas y sofocos

Ahora me dicen que he de hacer ejercicios de fuerza para no acabar con un andador

Esta mañana he ido al gimnasio. Dirán ustedes que a quién le importa, que ya ves tú, que vaya cuajo que tengo por contarlo en ... una columna en lugar de dar mi docta opinión sobre cualquiera de los temas que nos ocupan y nos preocupan, pero que yo vaya a un sitio de esa índole es tan noticioso como encontrarse a una 'influencer' en una biblioteca municipal: todo el ejercicio que he hecho en mi vida es bailar con un vodka con tónica en la mano y andar con prisas. Pilates también, vaya. Por prescripción facultativa, que si no de qué. Y porque lo que es bueno para Isabel Preysler, es bueno para mí. Pero no lo suficientemente bueno, por lo visto, que ahora me dicen que he de hacer ejercicios de fuerza para no acabar con un andador. Pues mira: después de lo de hoy, no me parece tan terrible.

Para empezar, me han puesto a correr, actividad que no practico desde 1985. De fondo, 'La canción del Mariachi' versionada (iba a escribir cantada, pero eso no es cantar) por Omar Montes y Saiko. A Montes sí lo conozco porque fue novio de Chabelita, pero el otro no sé quién es; el caso es que ambos se consagran a Ilia Topuria como quien se encomienda a Nuestra Señora del Abductor Marcado. A continuación, «press militar». Ni que fuera yo la teniente O'Neil. Y, entre pesa y pesa y sofocón y sofocón, comentarios sobre suplementos alimenticios: que si la creatinina, que si el magnesio, que si el colágeno. La nueva cocina era esto. Total, que estoy en un mundo nuevo, pero no feliz. Pagar por sufrir no es lo mío. Ni por sudar. Poco ha faltado para que la pesa saliera volando y reventara la cristalera. El próximo día la suelto, a ver si me prohíben la entrada para siempre. Como a los ludópatas en los casinos.

