Perrea, perrea

En un intento del cosmos de compensar un poco lo de Milei, un argentino ha venido a salvar a la humanidad: en la 'newsletter' de ... Marta Hortelano (Las Provincias) leo que un tal Roni Bandini, harto de un vecino reguetonero, ha inventado un dispositivo que reconoce dicho género ¿musical?, interfiere el Bluetooth del sujeto y consigue apagarle el altavoz. Ahí está el hallazgo. Y gratis, que este benefactor ha publicado el código para poder reproducir el sistema en casa. Como para no quererlo. Al código y al argentino.

Pero nosotros también tenemos delito: «La música de nuestra época sí que era buena», decimos acodados en la barra mientras el mundo perrea a nuestro alrededor. Como si esta época no fuera nuestra. Como si cumplir años acarreara, necesariamente, el dolor de espalda, la autoexclusión de los tiempos que vivimos y el desprecio por lo nuevo. No, lo que conlleva es aprender a vivir sin que nadie nos pase la mano por el lomo, sostenernos solos, sostener a los nuestros y aguantar las pérdidas. Las irremediables, al menos; las otras son cuestión de cada uno. Somos una generación «que se ve desplazada, que los bares no son de ellos, que la ciudad ya no es de ellos», le dijo Jorge Drexler a Manuel Jabois hace un par de años en una entrevista. Y sigue: ante eso «o te metes en tu fortaleza inexpugnable y señalas con el dedo desde arriba «toda esa mierda que está pasando ahora», o intentas ver si los jóvenes te dejan meterte en eso».

Dispuesta a abrirme de orejas, intento salir de mi fortaleza inexpugnable y me pongo a Bad Bunny. «Le doy por donde hace pipí, po donde hace popó». Mira, no. Que conste que lo he intentado. Y que le den el Princesa de Asturias de la Concordia al argentino.