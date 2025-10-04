HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El majo semidesnudo

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:02

Desde que le doy a la tecla en casa, me ahorro esa temida pregunta matinal sobre cuya respuesta se han levantado imperios textiles: ¿qué me ... pongo? Porque si vestirse para salir al espacio exterior es una lata, hacerlo durante este entretiempo loco es un adelanto del carnaval, que unos se atavían como para irse a currar a una base en el Ártico y otros pasean en manga corta y chanclas. Bueno, cada quien es cada cual y tiene su propio termostato. A veces, hasta dos: en un camping nudista al que iba a comer tapadita de pies a cabeza, que una es muy pudorosa para según qué asuntos, me topé con un hombre abrigadísimo de cintura para arriba y despelotado de cintura para abajo. Risas aparte, esa imagen tiene que ser una metáfora de algo. Pero no sé exactamente de qué.

