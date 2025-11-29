HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
Koldo García entrando en el Tribunal Supremo antes de ser enviado a prisión EP

Koldo, 'influencer'

No sé cuánto tiempo estará en prisión, pero seguro que le cunde porque Koldo ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

GRWM son las siglas de «Get Ready With Me». Arréglate conmigo, para entendernos. Es lo que ponen las 'influencers' en sus redes cuando se acicalan ... para un evento. O para ir a comprar mitad de cuarto de chóped, que no es caviar todo lo que se ingiere. En fin, que Koldo García, el de la mochila gris, se ha hecho su propio GRWM para ir al trullo con Okdiario. Le quedo eternamente agradecida: yo no sabría qué echarme en la maleta para ingresar en prisión, que la vida te da sorpresas y una nunca puede decir de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre ni este talego no lo piso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  2. 2 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  6. 6

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10

    Vecinos y empresarios del Casco Antiguo de Badajoz piden un plan integral contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Koldo, 'influencer'

Koldo, &#039;influencer&#039;