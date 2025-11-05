Jóvenes descubriendo cosas

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una joven, tumbada en la cama, mira un teléfono móvil Esther Vázquez

Un 20% de ellos considera «buenos o muy buenos» los años de la dictadura

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:07

Si alguien me hubiera dicho que iba a empezar el día yendo al gimnasio, le habría demandado por vulneración del derecho al honor. Contra los ... médicos vivíamos menos, pero mejor. No hacíamos ni puñetero caso a sus recomendaciones, y el ejercicio solo lo practicaba gente rara, esa que no salía una noche porque tenía que entrenar a la mañana siguiente. Lo malo es que, si queremos cumplir años, es lo que nos toca. 56 y los que surjan, que espero que sean muchos. Y ustedes que los lean.

