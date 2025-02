Comenta Compartir

Esta noche es Eurovisión, y mañana las catalanas. Chica, qué lío tanto sufragio junto. No me extrañaría que alguien votara a Eslovenia pensando que lo ... está haciendo por Puigdemont, que confundir una república con otra es comprensible. Me pasa a mí, todavía perdida entre los países surgidos tras el desmembramiento de la Unión Soviética: de Moldavia solo sé que Amanda Carrington fue su princesa en 'Dinastía', y si me dicen que Julie Andrews se presenta cantando por Genovia, me lo creo. Mucho reírme de Belén Esteban y su «Dubrovnik, la perla del Antártico», pero yo estoy peor.

Puestos a votar, hay otro sistema más rápido que el de las urnas: el que se utilizaba en el Festival de la Canción de Intervisión. Tuvo lugar de 1977 a 1980 organizado por la red de cadenas estatales de televisión del bloque del Este, y debido a que muchos espectadores no podían votar porque no tenían teléfonos, se decidió que encendieran la luz si les gustaba la canción y la apagaran si no les gustaba, de tal forma que los puntos se concedían a cada concursante en función de la carga de la red eléctrica. Según las encuestas, el domingo Illa podría iluminar Cataluña más que Abel Caballero su Vigo de su alma en Navidades. Veremos. Esta noche me toca Eurovisión en soledad. Está mi santo, pero solo de cuerpo presente, que a él le gusta tanto el mamarracheo como meterse astillas debajo de las uñas, y el heredero sigue fuera. Leo que la abuela de Vinicius, que no había salido nunca de Brasil, ha venido a verle por sorpresa. Ojalá la mía viniera a visitarme, que las veladas eurovisivas que pasábamos juntas despellejando a media Europa no eran aptas para sensibles. Pero no creo que la dejen volver de donde quiera que esté.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión