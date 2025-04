Inocencia desnuda

Peor que la nostalgia por lo no vivido es la nostalgia por lo casi vivido. Pasa al ver 'Alaska revelada', el documental sobre la estrella ... inmarcesible gracias a las canciones inmortales y a las manos del doctor Monereo, su cirujano plástico, que también. Habla Alaska de bares, conciertos y reuniones en casa de los Costus y, con todo lo visto y lo oído, te invade esa sensación del casi: casi estuviste allí. Y a la nostalgia navideña, que ya es tremebunda, se añade la de ver la vida que casi viviste. Después, te percatas de lo que ha sido de algunos que sí la vivieron y se te van a hacer puñetas los mitos fundacionales.

Por lo demás, aún conservo la furia, el arrebato y la ansiedad de entonces. También la ingenuidad, que sigo siendo más tonta que un mazo. Seguro que me trago las inocentadas de hoy si las hubiera o hubiese, que los periódicos se han ido retirando del asunto porque algunos titulares ya son una broma diaria. La semana pasada me colaron la inauguración de unos cines nudistas; luego resulta que era un rollo sobre el rodaje de no sé qué película. Mira, me aparecen un montón de tíos con las bolas colgando por estas fechas y yo me creo que son árboles de Navidad vivientes: hasta ahí llega mi candor. Sin ser yo nudista ni nada de eso, en invierno iba a comer a un camping naturista porque éramos amigos del dueño del restaurante. Una vez me encontré a un tipo llevaba un plumas hasta la cintura, nada más. Por lo visto solo tenía frío en el tronco superior, no en el tronquito inferior. De aquella visión no tengo nostalgia ninguna. De la de Fabio McNamara en pelotas sí, aunque ahora quiera que Franco resucite y diga que ir desnudo es una ordinariez. En diciembre es, sobre todo, una estupidez.