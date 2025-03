Heredarás la fama

Comenta Compartir

Contaba hace poco Lydia Lozano en el vermú del domingo de esta santa casa que ella se retirará cuando ya no conozca a los personajes. ... Pues mucho no nos falta, que es abrir una revista y tener que ir al pie de foto para saber quiénes son esos retratados sin chicha ni limoná. Afortunadamente, los famosos con enjundia nacen, crecen y se reproducen para que Lozano pueda seguir dándole a la lengua, servidora a la tecla y el público al ojo, que no hay nada que nos guste más que las sagas familiares, esas que, con sus acordes y sus desacuerdos, con sus luces y sus sombras, nos recuerdan que en todas las casas cuecen habas. Incluso en las que salen en el ¡Hola!

De momento, y para remontar las cifras de natalidad, las audiencias televisivas y la venta de revistas, hay dos nuevos miembros del clan Pantoja, uno que ya ha venido y otro que está por llegar al mundo (del cuché): Anabel, la sobrinísima, acaba de tener una niña, y su prima Isa, hijísima de puertas de Cantora para fuera hasta que se descubrió que de puertas para adentro la trataban peor que a Cenicienta, tendrá un bebé el año que viene, Dios y exclusiva mediante. Mientras, el resto de los mortales, los que nos hemos dejado las pestañas repasando con nuestros retoños las tablas de multiplicar y los ríos de España para que después acaben engrosando las listas del paro (pero con carrera, que da más caché), vemos cómo las nuevas y diminutas celebridades se ganan los potitos antes de echar los dientes. Hereda fama y échate a dormir. Y a cobrar. Pero mira, que no nos falten y que sigan reproduciéndose, que los famosos patrios son un servicio público, un alivio de deuda entre tanta factura que nos pasa la vida. Poco les pagan.

