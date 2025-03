Gracias, Alcántara

No sé por qué dejamos de ver 'Cuéntame'. Ni cuándo. Solo sé que acabó una temporada y que, a la siguiente, ya no estábamos sentados ... en el sofá para verla. Sin más. Supongo que nos dejamos llevar por series nuevas. O que no quisimos seguir sufriendo con la ludopatía de Antonio, con sus infidelidades, con el cáncer de Merche, con las desventuras de los hijos, con el drama y la trama. O que nos trastornaba demasiado que 'Cuéntame' nos contara a nosotros mismos. O un poco de todo, no sé.

Ahora me arrepiento de haber abandonado la serie, porque me he perdido que me cuente una parte de mi vida. Afortunadamente, los compañeros Marta Hortelano, Diego Alonso y Sara I. Belled han acudido al rescate creando una historia visual para la web de este nuestro periódico: 'Elige un año con 'Cuéntame' y recuerda la historia de España con un Alcántara'. Narcisista como es una, busco mi año de nacimiento, 1969: Neil Armstrong daba un gran salto para la humanidad al pisar la Luna y Antonio Alcántara lo daba para los suyos al pisar el palco del Bernabéu. Después busco 1993; quiero saber qué pasaba fuera el año que se me rompió dentro. Y lo que pasaba es que el PSOE volvía a ganar las elecciones, Roldán se piraba y Merche vestía a Carmen Alborch. «Si no puedes ser elegante, sé extravagante», decía la ministra con palabras de Moschino. Y no hay nada más extravagante que lucir un Mercedes Fernández exclusivo.

Yo me largué por la puerta de atrás, pero los Alcántara, según leo, se han ido por la puerta grande. Su despedida me tiene algo revuelta: me debato entre ver la última temporada y decirles adiós, o dejar la palabra colgando en el aire y quedarme con el recuerdo. En cualquier caso, gracias por contarnos.