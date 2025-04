Falsa belleza

Yo confieso, ante Instagram todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he pecado. De tontuna, más que nada. Porque me he retocado una foto. Sucedió ayer ... mismo, cuando me pidieron una para un asunto y, después de repasarme el carrete entero del móvil, no encontré ninguna que no mereciera ir directa a la papelera. La cámara, que no me quiere. La muy ingrata.

Sin una foto potable que mandar, opté por hacerme un selfi: si todo el mundo se los hace y luce ideal, ¿por qué no iba a ser mi caso? Pues no lo fue, que salí con unas patas de gallo, y unas ojeras, y unos surcos para plantar patatas que para qué. Así que, ni corta ni perezosa, me bajé un filtro de belleza y me hice un retoquito. Una cosa fina, elegante, apenas perceptible para el no iniciado: me atenué las patas de gallo, me refiné una chispa la piel y me aclaré las ojeras. Y la mandé.

Ahora toca acto de contrición. Asumo mi culpa. La de no ser capaz de enfrentarme con serenidad al comienzo del declive, la de no asumir con dignidad el paso del tiempo y todas esas zarandajas que se supone que tenemos que hacer llegadas a una edad, que ya es la mía. Será que estoy madura por fuera, pero no por dentro. Y si cuando me dicen que tengo que abrazar las arrugas pienso que las abrace Rita, no sé cómo vamos a convencer a las adolescentes de que son guapas tal cual, que no les hace falta mostrarse al mundo pasadas por un filtro que las convierte en muñecas idénticas de ojos de gacela y morros reventones. La verdad no está ahí fuera porque nada es lo que parece. Ni el pelo de la Esteban, por lo menos hasta que se ha quitado las extensiones y se ha cortado una media melena. «¿Eso no era suyo?», me pregunta mi santo. Bendita inocencia.