Llegará un día en el que árabes y judíos vivirán en paz en la tierra por la que siempre se han matado». Es la frase ... que, al final de 'Éxodo', dice Paul Newman. Con esos ojos y esa cara. Como para no emocionarse. Bueno, no todo el mundo: cuando finalizó la película, los miembros del rodaje fueron recibidos por Ben Gurion, y su mujer dijo que el actor no le parecía tan guapo. En fin. Sería más de Robert Redford.

Antes de ver la película, ya había leído el libro de Leon Uris, que estaba por casa; después fue el turno de 'La chica del tambor, de Le Carré, y más tarde llegaron Saul Bellow, Amos Oz y Philip Roth para mezclarse con Woody Allen, Steven Spielberg, la peluca de Barbra Streisand en 'Yentl' y los chistes de Larry David sobre los supervivientes del holocausto y los pollos palestinos. Todo lo que ves y lees te conforma, claro. Y aun lo visto y lo leído, y aun temiendo al islamismo fundamentalista, y aun horrorizándote hasta lo más profundo ante el ataque terrorista y atroz de Hamás, no se puede entender que el gobierno de un pueblo que sufrió el mayor de los exterminios esté aniquilando a otro mientras camufla la barbarie bajo el derecho a defenderse. En 2011, tras publicar 'Una historia de amor y oscuridad', Oz le envió una copia traducida al árabe al líder palestino Marwan Barghouti, que lleva 22 años encarcelado en Israel por diversos asesinatos, con la siguiente dedicatoria: «Esta historia es nuestra historia. Espero que la lea y nos comprenda mejor, como nosotros intentamos comprenderles a ustedes. Con la esperanza de encontrarnos pronto en paz y libertad, Amos Oz». Es esa misma esperanza, la que también albergaba el personaje de Paul Newman, la que está siendo exterminada.

