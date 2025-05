Comenta Compartir

Vivo con un hombre que hace listas sin parar. No de las cosas que le gustan o de las que odia, como Rob Fleming, aquel ... protagonista de 'Alta fidelidad' que pasaba las horas muertas en su tienda de discos haciendo clasificaciones de sus libros preferidos o de sus rupturas más dolorosas, sino de lo que tiene pendiente. Escribe sus tareas con una letra pequeña y redonda en una agenda y, en cuanto termina una de ellas, la tacha con un trazo vigoroso mientras suelta un resoplido de satisfacción. Yo empecé a hacer listas porque también quería soltar ese resoplido, como la mujer de la cafetería que ve el orgasmo fingido de Meg Ryan en 'Cuando Harry encontró a Sally' y le dice al camarero «Tomaré lo mismo que ella». Desafortunadamente, resoplo menos de lo que me gustaría: hay mucho por tachar y, por tanto, por hacer. Teniendo el deber delante de los ojos no hay quien procrastine a gusto.

Una lista es la única manera de ordenar el caos presente y controlar el futuro. También es una buena forma de conocer al individuo, porque revela nuestra personalidad mejor que el Test de Rorschach. «Rocío. Dos perras. Máquina de hielo. Tumbonas, almacén y sillas. Protector bucal. Balas para el 243. Cacao para la mama. Balas para el 300. Brandy. Curaçao. Grand Marnier o Drambuie. Llaves del BMW»: cuando Manolo Sanchís subió por equivocación su lista de la compra a las redes sociales, nos percatamos de que estábamos ante un delincuente con gusto por los licores dulzones que huía de la ley haciéndose pasar por un futbolista del Real Madrid. En cambio, en mi lista pone «Columna sábado. Descongelar pollo. Comprar huevos». Qué vida tan aburrida. He añadido «Enterrar el cadáver». Por si la palmo y encuentran la lista encima de la mesa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión