HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Aparición sorpresa de Rosalía para presentar su cuarto álbum en Madrid EFE

Quién es Dios

A la última ·

Al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

En mi casa se santificaban las fiestas yéndonos a tomar el aperitivo. Mis padres, católicos a su manera, siempre antepusieron unas buenas quisquillas a Dios. ... Se ocuparon más de nuestra educación gastronómica que de la religiosa, confiando esta última a curas y a monjas. Pero, aunque yo no hubiera ido a un colegio religioso como fui, algo habría sabido del asunto: entonces, el catolicismo lo impregnaba prácticamente todo, tanto que, por ósmosis pura, sin preguntar, ya sabías que ese hombre colgado en la cruz era Cristo. Por eso, al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban. Tres avemarías y un 'Sálvame' le puse como penitencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Quién es Dios

Quién es Dios