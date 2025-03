Cuentos de Navidad

Comenta Compartir

«La fría noche cae sobre Londres». No es el comienzo de una novela de Dickens, sino la primera frase de un artículo de ¡Hola! ... de 2008 sobre una de esas cenas que el entonces príncipe Carlos organizaba a mayor gloria y marketing de Porcelanosa. De aquella velada, en la que se mezclaron Isabel Preysler, Tamara Falcó y Ana Boyer con Nicole Kidman y Cayetano Rivera, tengo transcritos algunos párrafos de reclinatorio. Díganme, si no, quién no hubiera querido escribir esto: «Isabel y sus dos hijas protagonizaron un instante mágico cuando, al atravesar el salón del Ritz para dirigirse a la cena con el príncipe Carlos, todas las miradas se centraron en ellas; parecía incluso que la música había cesado». Ni Corín Tellado puesta de turrón de yema hubiera podido firmar semejante subidón de azúcar.

La verdadera Navidad, amarga, se parece más a los cuentos de Cheever. O de Carver, que 'Una conversación seria' te produce el mismo efecto que si un reno de Papá Noel te atravesara el corazón con la cornamenta. O de Larra, quien en 'La Nochebuena de 1836. Yo y mi criado. Delirio filosófico', y partiendo de la idea de las Saturnales romanas, en las que amo y esclavo intercambiaban sus papeles, hace que su criado ocupe su puesto, se convierta en la voz de su conciencia y acabe cantándole las cuarenta. La madre que los parió, a ellos y a Andersen, que todavía lloro con 'La pequeña cerillera'. Me quedo con el redactor de ¡Hola!, de cuyo nombre quiero acordarme pero no puedo, y aquellos cuentos de vidas fabulosas y fabuladas alicatadas hasta el techo que me daban ganas de reírme y de escribirme encima. Era el fantasma de azulejos de las Navidades pasadas, el que decoraba nuestros mejores sueños.

