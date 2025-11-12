HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Un momento del concierto de Andy (izquierda) y Lucas con el que se despideron definitivamente de los escenarios EFE

¡Andy ya, Lucas!

A la última ·

No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía. Tampoco he sabido nunca quién era quién en el dúo ... cantarín hasta su separación: decíamos Andy y Lucas como quien dice Ortega y Gasset, mermelada y mantequilla, sal y pimienta, binomios que solo significan del todo cuando van juntos. Por eso, hoy Andy es un nombre huérfano. Pero un hombre liberado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  2. 2

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  3. 3 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  4. 4 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  5. 5 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  6. 6 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  7. 7

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa
  8. 8 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10 Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¡Andy ya, Lucas!

¡Andy ya, Lucas!