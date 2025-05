Adaptación al medio

Acúsenme de omnívora, pero, a la hora de la cena, lo mismo le pego un par de bocados a 'La Revuelta' que picoteo 'El Hormiguero'. ... Eso sí, como caiga en 'First Dates' acabo dándome un atracón. Qué flora. Y qué fauna: perros abandonados, pavas reales, gallos de pelea y hasta algún que otro cerdo. Dice Carlos Sobera que es un programa al que la gente va a buscar el amor. O a perder la esperanza de encontrarlo, según se mire, que a ver quién no se mete a clarisa después de que un tipo le deje una nota en la que se presenta como «onesto» y «actibo». Tampoco se trata de que el muchacho conjugue el verbo erguir, pero un mínimo.

A veces, en 'First Dates' aparecen especies que creíamos en vías de extinción: hace unos días salió un fulano que, tras pasarse toda la cita renegando porque no le gustaba nada de lo que le gustaba a ella, al llegar la cuenta le suelta: «¿Eres feminista? Pues entonces pagas tú». Y remata a gol mirando a cámara: «¿No quieren igualdad? Pues ya está». Tras el encuentro, solo le faltó decir que se iba al economato a comprarse una botella de Lirios para ahogar la pena que le produce ver cómo las mujeres, esas depredadoras despiadadas, están acabando con el machista ibérico.

El individuo es un bicho del Paleolítico, pero, al menos, se le ve venir, algo que se agradece encarecidamente porque te permite poner los pies en polvorosa y tomar las de Villadiego, que aquí no hay contradicción entre el personaje y la persona. Otros, en cambio, tan modernos y tan estudiados, tan de kombucha y té matcha, tan de deconstruirse ellos y tan de construir un futuro mejor y más justo para todas, no avisan. Hay especies que no se extinguen nunca. Solo se adaptan al medio para sobrevivir.