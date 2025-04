Comenta Compartir

Gayatri Chakravorty Spivak es una ensayista india que se ha enfrentado siempre al poder y ha abierto caminos en el feminismo, el ecologismo y la ... descolonización. También combate los prejuicios. Muy bien, pero ¿no pretenderán que me aprenda ese nombre? Si ni siquiera he conseguido memorizar el de la feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. No he pasado de Chimamanda. Tampoco consigo decir de corrido el de la actriz danesa protagonista de 'Borgen' (Sidse Babett Knudsen). Ni el del actor Hovik Keuchkerian. Ya de pronunciarlos bien, ni hablo.

En España (en todos sitios) seguimos siendo como los sevillanos que decidieron llamar Pepe al futbolista bosnio Hadzibegic. Con el estreno de la singular 'Megalópolis', la última película de Coppola, la mayoría de opiniones coincide en que se trata de una pretenciosa ida de olla. Pero, ¿y si somos unos zoquetes y no estamos entrenados ni dispuestos para lo exigente? Ni siquiera para aprender nombres.

