HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Efe

Lo del viudo de la estación

En diagonal ·

Hay veces en que si no te atreves a ofender no puedes ser honesto

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:14

Comenta

José Luis Ábalos ha contratado como abogado a Carlos Bautista. Exfiscal experto en corrupción, fue sancionado en 2014 por unos mensajes en Twitter donde criticaba ... a jueces, fiscales, ministros u otros. O sea, un día cualquiera en Twitter. Acusó a la Guardia Civil de «actuar como las SS» y del ministro Fernández Díaz dijo que «había encontrado en la conversión la solución a los programas de inmigración». Claro que lo hacía bajo una identidad ficticia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  4. 4 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  5. 5 Extremadura registra un nuevo temblor
  6. 6

    El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz
  7. 7 El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera afirma que no tuvo intención de matarla
  8. 8 Muere un piloto portugués a dos kilómetros de la meta en la última etapa del Rally de Marruecos
  9. 9 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  10. 10

    Miajadas y Herrera del Duque, pendientes del plan de ajuste de Nestlé

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lo del viudo de la estación

Lo del viudo de la estación