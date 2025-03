Que la ley de amnistía no es admisible en la Constitución de 1978. O que pone en cuestión la labor de los jueces que aplicaron ... las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo ya lo ha dicho la Asociación Profesional de la Magistratura. ¡Jueces conservadores! Pero «el equipo de opinión», que diría Rafa Latorre, ya encaja el mayor dislate dentro de la normalidad y el «reencuentro». O, como asegura Bolaños, la ley de amnistía va a devolver a la política lo que nunca debió salir de ella. Qué delitos ni qué ocho cuartos.

Mientras unos indigentes intelectuales estén en el poder, tengan posibilidades de retorcer la ley, no les importe exhibir vileza y no haya elecciones para decir «hasta aquí» (y cualquiera sabe), tendremos que seguir escuchando que el agua no moja. Feijóo prepara respuesta institucional y política a las «vergonzantes» cesiones. Serán vergonzosas. Si no sirve de nada, por lo menos hablemos bien.