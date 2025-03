Me van a quitar el iPad

En una de sus últimas entrevistas en televisión, Concha Velasco dijo que cuando dormía con su nieto le cogía la mano y no le importaba ... ya morirse. Según ha contado su hijo Manuel, Concha ha muerto con una mano cogiendo la suya y con la otra la de su hermano Paco. Y quienes la admirábamos y queríamos nos hemos muerto de pena. Aunque sepamos que la vejez no es una enfermedad, es una masacre.

También sabemos que ahí sigue Concha Velasco. Sigue Teresa de Jesús, Rosalía de Bringas, Carmen Orozco o la presentadora de 'Sorpresa, sorpresa' (tócate, que Gemio decía que no le había pedido permiso). Y nos acordamos de haber visto a Filomena Marturano, a Carmen (Carmen) o a la hija de Mary Carrillo en 'Buenas noches, madre'. O de esas veces que te llamaba para darte las gracias, no sé, por el obituario de Katia Loritz. O por tu santo. Cuando murió Paco Valladares me dijo que le iban a quitar el iPad porque lo usaba para verlo y llorar. Así estamos.