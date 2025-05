Ojalá los capítulos de 'Moncloa, dígame' (es decir, de 'Las cuatro estaciones') se pusieran en lo de Broncano, como 'Los Simpson' en 'El show de ... Tracey Ullman'. Que el Gobierno a golpe de decreto rebaje la mayoría para atar el consejo de RTVE con sus socios y sin el PP es una entrega más de 'La invasión de los ladrones de instituciones'. Con sus vainas. El ministro Óscar López, que se encargó de anunciar la 'première', dice que así hay más pluralidad. Claro, porque son más consejeros. Y porque hay más representantes en el consejo de los partidos que sostienen y succionan al Gobierno.

Esto de la pluralidad se exige en la Constitución, en el art. 20.1. Podía no haber televisiones públicas y viviríamos mejor. Al menos, que no hubiera autonómicas, inútiles para el ciudadano y lógico objeto de mangoneo por el poder. Pero, ay, TVE es la que me ha educado cuando no había otra. Y se pretende (antes, ahora y siempre) una televisión contra los otros.