La confusión sobre el terrorista de Magdeburgo no parece mucha. Un tipo que atropella en un mercado navideño, no en una mezquita. Odias a Vox ... y matas a unos de Podemos. Claro que te sale un profesor diciendo que ese tipo de terrorista no está en su radar (presunto exmusulmán simpatizante de la extrema derecha). Pero otros hablan de la 'taquiyya', doctrina islámica que persigue el engaño para conseguir sus objetivos.

Con asesinatos de este tipo hay que intelectualizar poco. Igual que con la decapitación del profesor francés Samuel Paty después de una campaña de odio y tras la mentira de una niña que lo acusó de excluir a alumnos en una clase en la que mostró caricaturas de Mahoma. Muerto el decapitador, tras el juicio (hubo uno para los menores) ha habido condenas de hasta 16 años de cárcel para los ocho cómplices. Dos amigos, un predicador o el padre de la mentirosa. La justicia no será reparadora ni aquí ni con Pelicot, pero es justicia.

