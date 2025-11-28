Lo segundo

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

En diagonal ·

Cualquiera entiende que, a este ritmo de gasto, el sistema de pensiones no va a aguantar

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:12

Sánchez: «Entre la verdad y la mentira, el Gobierno va a estar siempre con la verdad». Vale. Sabemos que entre las cosas que saben los ... políticos está que no siempre pueden decir lo que saben. Y hablo de tipos como De Gaulle o Kennedy, no de Ábalos. Hay verdades que no conviene decir. Esta es una columna que se renueva según mercado, según verdad.

Top 50
  1. 1

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  2. 2

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  3. 3

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  4. 4 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  5. 5

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  6. 6 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  7. 7 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Extremadura tirita de frío: las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este jueves
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

