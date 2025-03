Un sándwich facha

Comenta Compartir

No sé si me fascina más que Errejón crea que ha hecho el bien equivocándose de barco o el señalamiento de Rodilla. Madre mía. Que ... ahora también el negocio de sándwiches es facha. Es más, falangista. Que, claro, ser fundado en 1939 no significa nada bueno. Estas cosas se difunden en medios, no en los seudomedios, que diría Sánchez. Y siento que no se me ocurriera a mí lo de @Rayback_TW de una foto de la Pasionaria en un mitin con el letrero «¡Prefiero morir de pie que merendar en Rodilla!». Solo nos podemos tomar a chufla la chifladura sectaria que provoca el muro.

Más allá de la política y los bandos tampoco hay mucha sesera. ¿Quién entiende que alguien se vaya a hacer turismo a Afganistán? Lo de menos es que te tiroteen y maten. Vengo aquí de visita, sé que es peligroso, pero no me importa que me maten. Hasta ahí, bien. Siempre es mejor morir en Afganistán siendo extranjero botarate que vivir allí siendo afgana. Pero eso a Errejón, plin.

