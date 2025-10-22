HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?
Pedro Sánchez en el vídeo donde explica la proposición de parar el cambio de hora. R. C.

El sanchaleco

En diagonal ·

A Pedro Sánchez (y a Javier Ruiz, que luce ese aspecto en 'Mañaneros 360') les gusta mucho ponerse traje con chaleco y sin corbata

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Voy a caer en la trampa de Pedro Sánchez y hablar de sus cosas. Pero no de lo importante. Se hace un vídeo para contarnos ... que ya no le ve sentido al cambio de hora y se pone ese extraño hato. Por otro lado, bastante habitual en el presidente. Lo de procurar hacer un bonito cadáver sirve para todo. También para hacer vídeos. A Pedro Sánchez (y a Javier Ruiz, que luce ese aspecto en 'Mañaneros 360') les gusta mucho ponerse traje con chaleco y sin corbata. No voy a decir «yo ya no le veo sentido a esto» porque nunca se lo he visto. Como a los jerséis de cuello alto sin mangas.

