Salvar el culo de Hollywood

Rosa Belmonte Viernes, 17 de febrero 2023, 00:38 Comenta Compartir

Con menos de 30 años, Steven Spielberg hizo la última película del cine clásico, 'Tiburón'. Con 'Los Fabelman' declara su amor a un cine que ... ya no es lo que era, un cine aquejado de 'plataformitis'. En 'E.T.' homenajeó a Ford, que le había dicho de jovencito que si el horizonte estaba en medio de la pantalla la película era una mierda. En 'E.T.' había una escena de 'El hombre tranquilo', con John Wayne y Maureen O'Hara.

En el almuerzo previo de los nominados a los Oscar, Spielberg se dirigió a Tom Cruise y le dijo que con 'Top Gun: Maverick' había salvado el culo a Hollywood. Y que podría haber salvado la distribución en salas. Lo único sorprendente de ese encuentro es que Spielberg sea todavía más bajo que Cruise. Pero tiene razón. Y si la Academia del Cine y Hollywood pensaran en su supervivencia deberían premiar 'Top Gun: Maverick' como mejor película. La que ha llevado otra vez a la gente a las salas, sacando el culo de sus casas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión