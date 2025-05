En 'Historias de Filadelfia', James Stewart dice a Katherine Hepburn: «En tu interior hay magnificencia. Emana de tus ojos, de tu voz…Tienes fuego encendido ... en tu interior. Es como el de una chimenea. O de un sacrificio». Muchos casi dicen o escriben algo parecido de María Guardiola cuando lo de «no lo cato y no lo cato» a lo Lina Morgan. Gobernar con Vox. Ahora ha cedido la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. También hay un acuerdo programático de 60 puntos.

A ver, que la dirección nacional, como Lola Flores el pendiente en el programa de Íñigo, no quería perderlo (el Gobierno de Extremadura). «No quiero que nadie me acuse de cabalgar contradicciones», tuiteó ella. Y ahora la acusan de traidora. Pero no a los suyos, a los principios. Y a los que habrían estado encantados con su sacrificio sin acercarse a Vox ni a la presidencia de la Junta. «Mi palabra vale menos que los extremeños», ha dicho. Y encima no acaba con Cary Grant.