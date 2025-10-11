HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
María Corina Machado, premiada con el Nobel de la Paz en 2025. EP

Premio contra Zapatero

En diagonal ·

Se lo han dado a María Corina, una mujer valiente que parece no haber hecho nada por la paz-paz, pero sí se ha plantado frente a la tiranía de Maduro

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:08

Nunca he visto más atención en una redacción para escuchar la concesión de un Nobel que la de este viernes. El de la Paz, claro. ... Ahí estábamos arremolinados frente a los monitores. Ya saben, María Corina Machado. Desde luego que en España, quizá en Japón no, la noticia era que se lo habían dado a María Corina, pero también era que no se lo habían dado a Donald Trump, una posibilidad que, al menos fuera de las interioridades de Oslo, llegó a parecer razonable pese a la precariedad de la incipiente paz que ha estallado. Precaria, pero paz.

