¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. EP

Precisión

En diagonal ·

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:21

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad». Luis Javier Santamaría, ... senador del PP, al ministro Bolaños: «No vemos mucha igualdad en su Gobierno más allá de las estrechas relaciones que mantienen con las trabajadoras de la intimidad. Permítame que le pregunte, ¿hay feminismo más allá de Jessi?». Eso, entre una retahíla de lugares comunes contra el sanchismo. Y Bolaños suelta: «Le ruego que retire la enorme machistada que acaba de pronunciar al llamar a las mujeres víctimas de trata trabajadoras de la intimidad. Supuran ustedes machismo. Supuran machismo y clasismo. Son lo mismo que Vox». Y Yolanda Díaz al lado aplaudiendo.

