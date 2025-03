El plátano y el aura

Ahora que Podemos es una mata que no ha echado, parece que hacen lo que sea con tal de que se hable de ellos

Circula un vídeo de Irene Montero tratando de pelar un plátano sin las manos, solo con la boca. Eso pasó en una fiesta de drag ... queens. Ahora que Podemos es una mata que no ha echado, parece que hacen lo que sea con tal de que se hable de ellos. Sí, aquí estamos. Y claro que pelar plátanos en un ambiente festivo no es lo peor que ha hecho Irene Montero. Como podría decir Rajoy, es lo mejor. Los plátanos son un objeto muy sensible en la boca de una mujer. Maria Sharapova se los comía a pellizcos en los descansos de los partidos. A Kim Hunter le molestaba en 'El planeta de los simios' (1968) que los chimpancés recibieran como recompensa un plátano cada día al acabar el rodaje como gracieta. Dudo que se lo hubieran dado a Ingrid Bergman de haber aceptado el papel de la mona Zira (se arrepintió). Madre mía, lo impactante es el cartel electoral para las Europeas de Montero, con ese aura alrededor de su cara. Demonios, Santa Irene de Galapagar.

