El antisemitismo no ha desaparecido. La islamofobia crece

En 'Cerrar los ojos', la última película de Víctor Erice, Mario Pardo interpreta a uno de los personajes principales. Secundario pero memorable. «En el cine ya no hay milagros desde que murió Dreyer», dice. Ni en el cine ni en la vida. El antisemitismo no ... ha desaparecido. La islamofobia crece. Mario Pardo fue Moromierda en 'Makinavaja, el último choriso', la película basada en los tebeos de Ivá. No sé si hoy está bien decir 'moromierda'. Aunque muchos vean moros de mierda en Hamas y en quien los vota.

Como otros ven perros judíos en Israel (y lo lejos que parece quedar lo que vemos en la última exposición del Prado: 'El espejo perdido. Judíos y conversos en la España medieval'.) Aparte de las declaraciones políticas, las columnas periodísticas o las manifestaciones, antes del ataque de Hamás el antisemitismo había crecido en EE UU. La Casa Blanca tuvo que elaborar un plan en mayo para combatir el auge de agresiones a judíos. Poco cambia.

