Nos hemos quedado como Gabino Diego en 'Amanece que no es poco' cuando dice a Tirso, el del bar, el pelma, cuando está soltando su rollazo: «Oh, perdón, un momento exclusivamente… Habla usted un pijo de bien. Oh, 'really', un pico de bien habla, ¡oh, ... sí! Puede seguir». Que nos hemos quedado así con Doña Letizia, como si no la hubiéramos escuchado antes. Me refiero, claro, a su parlamento por sorpresa en el último 'Informe semanal' al cumplirse 50 años de su emisión.

El documental 'Las caras de la noticia' (2014) empezaba con Eduardo Sancho, que en los primeros telediarios en 1957 presentaba el de las nueve (el de las tres, Jesús Álvarez y el trasnochador, David Cubero). Sancho: «Ahora entra cualquiera. A mí me produce disgusto auténtico, como espectador y como profesional, escuchar las voces en general. Algunas deberían estar excluidas de la profesión». No era el caso de Letizia Ortiz. Lo que no sé es a qué viene ahora caerse del guindo.

