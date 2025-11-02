HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Jesus Signes

No me lo pidan a mí

onerse en el lugar de alguien es muy fácil cuando ese alguien es Maribel Vilaplana. Fácil y nada envidiable

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:03

Ponerse en el lugar de alguien es muy fácil cuando ese alguien es Maribel Vilaplana. Fácil y nada envidiable. Mañana testifica en el procedimiento que ... lleva la juez Nuria Ruiz. Buscando todos los detalles del encuentro entre Carlos Mazón y la periodista, la magistrada ha pedido, a instancia de una acusación, el ticket del parking donde aparcó su coche el 29 de octubre de 2024. Ese parking al que Mazón parece que la acompañó tras larga sobremesa. No sé qué va a obtener la juez más allá de lo que la periodista ya contó en su carta abierta. Me pongo en el lugar de Vilaplana (ahora se repite esa memez de empatía) y estaría perdida. No por lo que pasara, escuchara o supiera y no hubiera contado. Por el ticket. ¿Por qué iba a guardar el papel ni una semana? Ese papeluco, como Puente llamó a las anotaciones de Aldama. En condiciones normales no se guarda. No lo eran. Hasta Villaplana sabría esa misma noche que no lo eran. La solución, mañana.

