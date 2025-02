El equipo español de natación sincronizada, que ahora se llama artística, ha conseguido el bronce en París. Llevaba desde Londres 2012 sin subir al podio. ... Fue otro bronce (y, además, la plata de Ona Carbonell y Andrea Fuentes en dúo). Lo curioso es que el oro ha sido para China, cuya asesora técnica es Anna Tarrés, y la plata para EE UU, a quien dirige Andrea Fuentes.

Los mayores logros de la sincronizada española fueron con Anna Tarrés, que entrenó al equipo de 1987 a 2012. Fue destituida después de que varias nadadoras denunciaran desprecios, amenazas e insultos. A una no la dejó salir de la piscina a vomitar. «Trágatelo, aún te queda hora y media». Lo bueno de ser mala, pero buena en el deporte, es que no te cancelan, te fichan. Vale, China. Estuvo en las listas de JuntsxCat en 2017 (¡el año!) y consideraba a Puigdemont «líder y maestro». El maestro no se rodea de buenas personas, se rodea de personas eficaces. Estaba Tarrés. Está Boye.