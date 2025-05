Comenta Compartir

Que alguien se llame Gabriel Le Senne es interesante, sea de Vox o de Marte. Para presidir el Parlamento de Baleares buscan gente peculiar. Balti ... Picornell, de Podemos, parecía primo de Charles Manson con el pelo más largo y más negro. Le Penne, digo Le Senne dijo algo de penes, mujeres y beligerancia. Contestaba a la ex concejal de Palma que había escrito: «Los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes». Réplica: «Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene». ¿Y eso qué tiene de malo? La respuesta, digo. La diera Vox o un caballero en el Lidl. Cierto que lo que se publicó fue que había dicho: «Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene». Hombre, eso ni el pelma de Freud. El sábado coincidí con una joven y reconocida actriz que iba acompañada de un hombre del que me dijeron que era representante de actores y tenía la poll… más grande del cine español. ¿Pero por qué me hablan tanto de penes?

