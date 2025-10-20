HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 19 de octubre, en Extremadura?
El panorama

En diagonal ·

Cuando nosotros no sabíamos ni que tuviéramos ultraderecha, en Francia votantes de izquierdas empezaron a apoyar al entonces Frente Nacional porque sus barrios se les llenaron de inmigrantes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A ver si España tiene el peor líder de la ultraderecha porque por mucho que suba su partido no pasa del tercer puesto. De momento. ... En el PP (en el Congreso) han llegado a restregar al PSOE que en algunas zonas son segundos en intención de voto. Por delante del PP. Como si eso fuera bueno para el PP. Como si fuera para sacar pecho lobo. Vox busca voto obrero. Es el camino de Francia. Cuando nosotros no sabíamos ni que tuviéramos ultraderecha, allí votantes de izquierdas empezaron a apoyar al entonces Frente Nacional porque sus barrios se les llenaron de inmigrantes. Y de problemas.

