En Murcia, Vox apoyó los Presupuestos de López Miras. Y ahora, esta es la noticia: el PP acaba allí con los cursos de lengua árabe ... y cultura marroquí. Son fruto de un convenio entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos, coordinados por la Embajada de Marruecos, que proporcionaba el profesorado. Un programa que se impartía como extraescolar en siete colegios. La inmigración es el asunto mollar. Y uno de los más complejos que se tienen que abordar en Europa. Feijóo se ha lanzado a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo.

Catherine Chalier, filósofa experta en judaísmo, dice que en los colegios el programa tiene que ser el programa, que no vamos a enseñar la historia de todos los países que vienen. Que «hay un equilibrio delicado entre el respeto a sus particularidades y la necesidad de transmitirles lo que es indispensable para vivir en el país que los acoge». ¿Pero tampoco extraescolar y solo en siete colegios?

