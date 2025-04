Comenta Compartir

Me fío de Álex Grijelmo. Se puede decir holandés. Se puede decir Holanda. No es obligatorio ni neerlandés ni Países Bajos. El malentendido viene de ... la campaña del Gobierno en 2020 para que el nombre oficial (Nederland) se impusiera al oficioso (Holland). El primero sonaba más moderno; el segundo, más rural. Pero el nombre oficial (Países Bajos) no borra el tradicional. Escribía Grijelmo: «Aquella discutible petición se convirtió en ley para el periodismo deportivo español». Y también para la Wikipedia.

Así que se ha muerto Johan Neeskens y el que en nuestra infancia fue un extraordinario futbolista holandés es ahora neerlandés. Al futbolista de la selección holandesa, del Ajax, del Barcelona y del Cosmos lo recordamos de la final de Alemania 74 y de Argentina 78. Podríamos haber ido al 'Un, dos, tres' y decir muchos futbolistas holandeses (eran holandeses por entonces). Ya solo falta que cambien a Wagner y titulen 'El neerlandés errante'.

