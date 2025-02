El mejor momento

Comenta Compartir

Yufuf Dikec, cruce entre el ministro Bolaños y el ministro Marlaska, es un tirador turco canoso que ganó la plata y se ha hecho popular ... en los Juegos. Su imagen de pie, apuntando con la pistola y con la otra mano en el bolsillo ha sido imitada en celebraciones. El hombre tranquilo sin tonterías. Que te haga gracia Dikec no te hace de derechas o de izquierdas. Pero si te cae bien Nadal o no le ríes las gracias a Jenni Hermoso eres muy facha. Carolina Marín no sirve para calificarte. Peleteiro, sí.

Cuando hacen una de esas encuestas de elegir a alguien para ir de cañas, bastantes veces sale Nadal. Pero ¿quién querría irse con Nadal a un bar? Las medallas españolas no habrán sido muchas, pero ese momento de Rafa Nadal recogiendo la antorcha de Zidane y embarcándose con Serena Williams, Nadia Comaneci y Carl Lewis no nos lo quita nadie. ¿Será facha también admirar a Comaneci y Lewis? Qué ganas de apuntar con las dos manos en los bolsillos.

